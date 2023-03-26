عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنفيذ حكم قضائى عليها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب فى مرمى الانتقادات

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قضت المحكمة الاقتصادية، بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب بدفع مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه، لصالح شركة روتانا لعدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما.

 

وتتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .
 

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

 

وتعود تفاصيل الأزمة إلى رفع شركة روتانا دعوى ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب في المحكمة الاقتصادية، تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

 

الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه الفنانة شيرين المطربة شيرين عبد الوهاب المطربة شيرين الفنانة شيرين عبدالوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

مرتضى منصور يخرج من محبسه اليوم

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

عاجل| أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إقالته

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

موضوعات متعلقة

لهذا السبب..استخدم زيت الزيتون مع الصيام بدلاً من أى نوع آخر

مشروب رمضاني.. كوب من قمر الدين يحميك من أمراض خطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على ثلاث تمرات ؟

ياسمين صبري وأحمد عز معا.. إعلان يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بتلف محشي عادي.. إطلالات مربوحة المميزة بعد الهجوم العنيف عليها.. شاهد

تراجع سعره والكيلو بـ 70 جنيهاً.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ضحية مقلب رامز جلال.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق| شاهد

جوزى معندوش خبرة.. إطلالات تجمع بين نيللى كريم وهشام عاشور

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وإنبي

غدا.. لاعب كرة قدم شهير أمام محكمة الأسرة بسبب قضية «إثبات نسب»

نتنياهو تجاوز الخط الأحمر.. بيان مشترك للمعارضة الإسرائيلية بشأن إقالة وزير الدفاع

أنا آسف.. مؤدي المهرجانات أبو ليلة يعتذر على الهواء لهذا السبب

خصم 70% على سعر هيونداي توسان 2023 .. تفاصيل

قنصل إسرائيل في نيويورك يتقدم باستقالته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ حكم قضائى عليها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب فى مرمى الانتقادات

الكتيبة 101 الحلقة 4.. السيطرة على محطة كهرباء سيناء بعد هجوم الإرهابيين

حسن الخاتمة|وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة وزوجها ينعيها بكلمات مؤثرة

مسلسل ستهم الحلقة 4.. روجينا ترفع قضية على جهاد سعد للمطالبة بميراثها

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ