تنفيذ حكم قضائى عليها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب فى مرمى الانتقادات

قضت المحكمة الاقتصادية، بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب بدفع مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه، لصالح شركة روتانا لعدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما.

وتتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .



وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى رفع شركة روتانا دعوى ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب في المحكمة الاقتصادية، تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.