موعد أذان المغرب في الغردقة الأحد 26- 3 - 2023 يبحث عنه الكثيرون بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان، قبل ساعات قليلة من تناول الإفطار الأول في شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في الغردقة اليوم

وتستعرض «صدى البلد» موعد أذان المغرب في الغردقة اليوم الأحد 26-3 -2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في الغردقة الأحد 26 - 3 - 2023

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في الغردقة اليوم الأحد 26 - 3 - 2023، أول أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة ٥:59 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444هـ.

موعد صلاة المغرب في الغردقة اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم السبت في الغردقة، وفق إمساكية رمضان 2023 كالتالي:

الفجْر ٤:18 ص

الشروق ٥:43 ص

الظُّهْر ١١:٥١ ص

العَصر ٣:١٩ م

المَغرب ٥:٥٩ م

العِشاء ٧:15 م