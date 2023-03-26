رفع 1116 طن قمامة خلال حملة نظافة مكبرة بمدينة الأقصر |صور

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، تحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية.

وأوضح الدكتور علي الشرابي، أنه تم رفع ١١١٦ طن قمامة و٥٦٨ طن اتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، وذلك على مدار الأسبوع ، مشيرا إلى استمرار الأعمال لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع الأحياء وقطاعات النظافة بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشارع الأقصري طبقاً للخطة الموضوعة والمدرجة خلال شهر رمضان المبارك.

واستهدفت الحملات شارع احمد عرابي والخليج والتلفزيون ومنطقة العوامية بداية من الجولي فيل مرورا بميدان الشيراتون وخالد بن الوليد، وميدان مرحبا وشارع الكورنيش.

وتم عمل حملة نظافة فى شارع موريس وتم رفع الاتربه والقمامة وتم رفع الأتربة أسفل حاويات المنطقة ورفع الاشجار من شارع مديرية الامن، وتنفيذ حملة نظافة إستهدفت شارع النزهة وصلاح سالم (سوق الخصار) وتفريغ حاويات جميع الأحياء وتنفيذ حمله نظافه إستهدفت جزيرة نجع النوافل وميدان العماري، وجاري إستكمال الأعمال.

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