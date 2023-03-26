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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن شاكوش: حزنت لغياب عمرو الليثي وعمرو أديب وبسمة وهبة عن زفافي

حسن شاكوش
حسن شاكوش

علّق مغني المهرجانات الفنان حسن شاكوش، على مقطع الفيديو الذي انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدد الإعلاميين الذين لم يحضروا حفل زفافه الذي أقيم مؤخرا رغم دعوته لهم.

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غدا.. حسن شاكوش وزوجته ضيفا بسمة وهبة في العرافة


وقال حسن شاكوش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»،:" لم أهدد أحدا، وكل ما حدث أنني أحبهم، وكنت أتمنى أن يكونوا موجودين في حفل زفافي»، مضيفا: «أنا لا أهدد أحدا، ولا أقوم بتحضير كلامي في ورق، أنا بحب أكون على طبيعتي والناس حبَّاني كده». 

 

عمرو أديب 


وأضاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش،: «حزنت على عدم حضور الإعلاميين عمرو الليثي وعمرو أديب وبسمة وهبة لحفل زفافي، وكنت أريدهم أن يكونوا موجودين فيه، وأنا أتفهم طبيعة الظرف الصحي الصعب الذي تعرضت له بسمة وهبة خلال الفترة الماضية».

حسن شاكوش بسمة وهبة مغني المهرجانات حفل زفاف حسن شاكوش عمرو أديب

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