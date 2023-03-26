حسن شاكوش: حزنت لغياب عمرو الليثي وعمرو أديب وبسمة وهبة عن زفافي

علّق مغني المهرجانات الفنان حسن شاكوش، على مقطع الفيديو الذي انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدد الإعلاميين الذين لم يحضروا حفل زفافه الذي أقيم مؤخرا رغم دعوته لهم.



وقال حسن شاكوش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»،:" لم أهدد أحدا، وكل ما حدث أنني أحبهم، وكنت أتمنى أن يكونوا موجودين في حفل زفافي»، مضيفا: «أنا لا أهدد أحدا، ولا أقوم بتحضير كلامي في ورق، أنا بحب أكون على طبيعتي والناس حبَّاني كده».

عمرو أديب



وأضاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش،: «حزنت على عدم حضور الإعلاميين عمرو الليثي وعمرو أديب وبسمة وهبة لحفل زفافي، وكنت أريدهم أن يكونوا موجودين فيه، وأنا أتفهم طبيعة الظرف الصحي الصعب الذي تعرضت له بسمة وهبة خلال الفترة الماضية».