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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مهيب عبد الهادى يكشف سبب احتساب نقاط مباراة أسكو كارا لصالح فيوتشر

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

كشف مهيب عبد الهادى، عن احتساب الاتحاد الافريقي كاف نتيجة مباراة فيوتشر واسكو دي كارا لصالح نادي فيوتشر  وذلك فى اللقاء الأول الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية. 

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الاتحاد الإفريقي يقرر احتساب مباراة فيوتشر واسكو كارا لصالح فيوتشر بسبب مشاركة اللاعب كانجيفي تشوشوشي بشكل مخالف"

كان نادي فيوتشر قدم شكوى ضد نظيره أسكو كارا التوجولي، بسبب إشراكه للاعبه الموقوف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي فيوتشر إلى النقطة 10 في المركز الثاني بنفس رصيد نقاط الجيش الملكي الذي يتصدر المجموعة.

الاتحاد الافريقي الكونفدرالية مهيب عبد الهادي مباراة فيوتشر تصدر المجموعة الاتحاد الإفريقي كاف

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