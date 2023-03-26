واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

علقت الفنانة سارة نخلة على حلقة المذيعة ياسمين عز فى برنامج رامز نيڤر إند .

وكتبت سارة نخلة عبر حسابها بفيسبوك :" لما حد يسالك عاملة تجميل يعني اكيد ما يقصدوش ليه انتي بيضة بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقا ما هي حقن الجلوتاثيون الي واخداها عند الدكتور اياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها عشان الشعب كله عارف لونك قبل و بعد الحقن و اكيد يعني لو مسكت حاجة و مسحتي ايدك اكيد اكيد مش هايطلع بودرة يعني".

وأضافت :" ما هي حقن بالوريد بس خلي بالك بتأثر على الكلى دي معلومة نسي يقولهالك فرعونك الدكتور ".

وتابعت:"اما الشعر فهو كله اكستنشن طبعا و عند الكوافير اياه برضو الي بشوفك عندو دايما الفرعون السوري تقيلة دم و باردة و الكاريزما زيرو و المحتوى ٣ زيرو جنب بعض عديمة المحتوى".

كشفت تقارير صحفية عن أجور بعض الفنانين في برنامج " رامز نيفر آند " منهم ياسمين عز ومحمد رمضان .

كشفت التقارير علي حصول ياسمين عز على مبلغ ٦٠ ألف دولار فيما حصل محمد رمضان علي مبلغ ٢٠٠ ألف دولار .

رامز جلال وياسمين عز:

عرضت مساء أمس الحلقة الثالثة من حلقات برامج رامز نيفر إند، وحلت الإعلامية ياسمين عز ضيفة على رامز جلال فى حلقة جديدة شهدت الكثير من الكواليس الكوميدية والتعليقات الساخرة من رامز جلال.



وبعد عرض الحلقة وتصدرها التريند بسبب تعليقات رامز جلال الساخرة من ياسمين عز خلال الحلقة حرص رامز على طرح صورة جديدة تجمعه بياسمين فى كواليس الحلقة وعلق عليها قائلا: شايفه الستات دول اعتذري لهم.

تفاصيل برنامج رامز جلال

يُذكر أن برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقاما قياسية بعد ساعات من عرضه.