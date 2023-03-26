عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي: لحظات حاسمة وخطيرة في تاريخ إسرائيل خلال الساعات الأخيرة

إسرائيل
إسرائيل

علّق الكاتب والمحلل السياسي إميل أمين، على الاحتجاجات الحاشدة ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ والدعوات لإضراب عام غدا.

أكد إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد،:"هذه اللحظات حاسمة وخطيرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وقد ينتج عنها سقوط حكومة الاحتلال.

وأشار إلي أن إسرائيل ليست على قلب رجل واحد ويحاول اليمين المتطرف عزل دولة الاحتلال، بينما النسيج المجتمعي يكره بعضه البعض.

تابع الكاتب والمحلل السياسي، أن التمرد وصل إلى قلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونتنياهو سيسعى لإشعال حروب مع لبنان وإيران للخروج من الأزمات الداخلية، لافتا إلى أن المشاهد التي تحدث الآن في إسرائيل غير معتادة.

أردف إميل أمين: لم أرى مظاهرات كبيرة بهذا الحجم الذي بدت عليه الاحتجاجات اليوم، لافتا إلى أن جنرالات الكيان الصهيوني أصبحوا خطرا على دولتهم.
 

اليمين المتطرف الإعلامي أحمد موسى نتنياهو إسرائيل بنيامين نتنياهو أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

مرتضى منصور يخرج من محبسه اليوم

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لردع الناتو.. خبير روسي: نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا أمر طبيعي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

مفتي الجمهورية: إنكار الغيب خلل في الإيمان.. والمعرفة لم تكن تصلنا لولا الوحي

بنصف الثمن.. مزاد سيارات حوادث جديد في مصر

براند شهير يستخدم عارضات أزياء من الذكاء الاصطناعي

مجلس أمناء الحوار الوطني يقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجيم رمضان لخسارة 7 كيلو من الوزن في أسبوع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي في السحور يوميا؟

ظهور أجسام غامضة مشتعلة في سماء فلوريدا |شاهد

أغلى صفقة في مصر| تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي.. كم يتقاضى؟

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ