سياسي: لحظات حاسمة وخطيرة في تاريخ إسرائيل خلال الساعات الأخيرة

علّق الكاتب والمحلل السياسي إميل أمين، على الاحتجاجات الحاشدة ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ والدعوات لإضراب عام غدا.

أكد إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد،:"هذه اللحظات حاسمة وخطيرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وقد ينتج عنها سقوط حكومة الاحتلال.

وأشار إلي أن إسرائيل ليست على قلب رجل واحد ويحاول اليمين المتطرف عزل دولة الاحتلال، بينما النسيج المجتمعي يكره بعضه البعض.

تابع الكاتب والمحلل السياسي، أن التمرد وصل إلى قلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونتنياهو سيسعى لإشعال حروب مع لبنان وإيران للخروج من الأزمات الداخلية، لافتا إلى أن المشاهد التي تحدث الآن في إسرائيل غير معتادة.

أردف إميل أمين: لم أرى مظاهرات كبيرة بهذا الحجم الذي بدت عليه الاحتجاجات اليوم، لافتا إلى أن جنرالات الكيان الصهيوني أصبحوا خطرا على دولتهم.

