تسريبات تكشف قدرات جبارة لهواتف هواوي القادمة Huawei Nova 11

كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية تعتزم إطلاق سلسلة هواتف جديدة من فئة Nova الشبابية، حيث ستحصل الهواتف على أداء متميز للغاية بفضل معالج Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة كوالكوم الأميركية، مع مواصفات كاميرا وشاشة متميزة للغاية.

وبحسب موقع GizChina فإن سلسلة هواتف هواوي القادمة Huawei Nova 11 قيد الاختبار بالفعل، ومن المتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القادمة، وستضم ثلاثة هواتف مختلفة هي : Nova 11 للنسخة الأساسية، و Nova 11 Pro و Nova 11 Ultra للنسخ المميزة.

ويشير تقرير من Huawei Central إلى أن شركة هواوي قد تطلق هواتفها القادمة Huawei Nova 11 في 17 أبريل القادم، ضمن حدث كبير في الصين، كما ستدعم الهواتف ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الأماكن النائية أو تلك التي لا يوجد بها شبكة.

وستتميز شاشة هواتف Huawei Nova 11 بزجاج سيحتوي على تقنية زجاجية نانو متناهية الصغر، وظهرت هذه التكنولوجيا من خلال 10 بلورات نانوية وتعزز هذه التقنية من قوة الزجاج إلى مستوى كبير.

وستعمل هواتف هواوي Huawei Nova 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة كوالكوم الأميركية، يدعم شبكة الجيل الرابع 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 730، يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.