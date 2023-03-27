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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى للصيد.. الداخلية السعودية تصدر بيان بشأن اقتناء الأسلحة النارية

الداخلية السعودية
الداخلية السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.

 

وقالت السلطات السعودية إنه يشترط للحصول على الرخصة، أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية.

 

وأضافت أن من الشروط أيضا، أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

 

أما إلغاء الرخصة فيتم في الأحوال، يكون إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

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