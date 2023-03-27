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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أحداث الحلقة 4 .. سوق الكانتو والصفارة الأبرز

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة الرابعة، من مسلسلات رمضان، العديد من الاحداث المشوقة، نستعرض لكم أبرز الأحداث في كل من مسلسل "سوق الكانتو"، و"وعود سخية"، و"الصفارة".


مسلسل سوق الكانتو

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة، حيث حيث قام فتحي عبد الوهاب بإشعال النيران في مخزن "عوض"، واتهام أمير كرارة "طه القماش"، بحرقها.


وتواصل مي عز الدين، ووالدتها البحث عن طريقة لسداد ديونهما بعدما فشلت اتمام صفقة مدام ميري في الحلقة السابقة.

سوق الكانتو الحلقة 4 | اتهام أمير كرارة بحرق المخازن .. ومقابلة مي عز الدين

سوق الكانتو الحلقة 3 .. مي عر الدين تتشاجر مع مدام ماري

ويدبر طه القماش للتخلص من رجال الخواجة بمساعدة أحد الأشخاص ورجاله، وتقابل راوية والدها الغائب عنها وتعاتبه على غيابه عنها وعن والدتها، وزواجه من سيدة أخرى وانجابه أولاد دون أن يسأل عنهما طوال سنوات، ويعرض عليها أن تأخذ محل تجاري لها ولوالدتها ليعوضهما عن فترة غيابه.

وتنتهي احداث الحلقة باللقاء الأول بين مي عز الدين، "راوية" وأمير كرارة، "طه القماش" صدفة في السوق.

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان، مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل وعود سخية

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "وعود سخية" العديد من الاحداث المشوقة، حيث بدأت حنان مطاوع، “سخية” بالبحث عن عمل كل تواصل حياتها.

وبمرور الاحداث تكتشف سخية، أن صديقتها "هانم" مصابة بالسرطان وهي في مراحله الاخيرة، وتقوم بتوصيتها على ابنتها فاطمة، وانها ستقوم بتربيتها بعد وفاتها، وبالفعل تتوفي "هانم" لتجد سخية نفسها اماك تحدي جديد وصعب.

ويحاول حمادة، زوج رقية قتل سخية بعدما طلبت منه ذلك رجيبة، ولكن تأتي رقية في الوقت المناسب ليفر زوجها هاربا ويفشل في مخططه هذه المرة.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود، وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.

مسلسل الصفارة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الصفارة" العديد من الأحداث المشوقة، حيث بدأت بجلوس "شفيق" أحمد أمين، مع "وجيه" طه الدسوقي، وهو يعزف على الارج، ويحاول أمين الذهاب مع طه لكن يمنعه الحرس بسبب شهرة طه.


وتدخل الراقصة "سامية الطرابلسي" إلى المشهد، وتقول لهم انها تريد الذهاب معهم إلى الفيلا وهي لا تمانع التواجد مع شباب لا تجمعها بهم أي صلة قرابة، ويجلس شفيق مذهولاً لما يحدث حوله.

ويذهب شفيق ووجيه والراقصة، إلى الفيلا، التي تكون غريبة الشكل بها أضواء مبهجة ومن ثم يجلس شفيق على طاولة الطعام مع سمية ووجيه لتناول العشاء، ويكون هنالك فرقة موسيقية تغني له بأسماء الأكلات التي يرغب في تناولها وبمرور الاحداث يعترف وجيه لشفيق انه يريد الزواج من الراقصة.
 

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وليد عبد الغنى، ولاء قداح،  وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.

مسلسل سوق الكانتو مسلسل وعود سخية مسلسل الصفارة الصفارة سوق الكانتو

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