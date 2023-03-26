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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الكانتو الحلقة 3 .. مي عر الدين تتشاجر مع مدام ماري

مي عز الدين
مي عز الدين

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة.

وبدأت الأحداث باعتراض «مدام ماري» على الموضة التي تتبعها «راوية» (مي عز الدين)، وتحاول راوية إقناعها بأنها تفصل الازياء على آخر صيحات الموضة ولكن تصر مدام ماري على رفضها وتهددها بأنها ستتخلى عنها وترفدها من العمل.

كما ظهر أمير كرارة، وهو يلاحق الشرطي الزناتي وهو لا يبالي من تهديده له بالقبض عليه متلبسًا بتجارة الكحوليات.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 2 تتصدر التريند بعد ديون مي عز الدين

سوق الكانتو الحلقة 2 .. الديون تلاحق مي عز الدين

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة، اثناء عرضها ضمن الموسم الرمضاني 2023.

تمت سرقة اقمشة جد الفنان أمير كرارة، كما حدث تحقيق حول الاشخاص الذين يقومون بتقطير الخمر.

وكشفت الاحداث عن وجود ديون على والدة مي عز الدين بسبب اصلاحات البانسيون الخاص بهم.

ومازال أمير كرارة ووالدته يبحثان عن شقيقه “صالح” الذي كان يشارك في الحرب وهو مفقود حتى الآن.

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

سوق الكانتو راوية مدام ماري مي عز الدين أمير كرارة

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