سوق الكانتو الحلقة 3 .. مي عر الدين تتشاجر مع مدام ماري

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة.

وبدأت الأحداث باعتراض «مدام ماري» على الموضة التي تتبعها «راوية» (مي عز الدين)، وتحاول راوية إقناعها بأنها تفصل الازياء على آخر صيحات الموضة ولكن تصر مدام ماري على رفضها وتهددها بأنها ستتخلى عنها وترفدها من العمل.

كما ظهر أمير كرارة، وهو يلاحق الشرطي الزناتي وهو لا يبالي من تهديده له بالقبض عليه متلبسًا بتجارة الكحوليات.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة، اثناء عرضها ضمن الموسم الرمضاني 2023.

تمت سرقة اقمشة جد الفنان أمير كرارة، كما حدث تحقيق حول الاشخاص الذين يقومون بتقطير الخمر.

وكشفت الاحداث عن وجود ديون على والدة مي عز الدين بسبب اصلاحات البانسيون الخاص بهم.

ومازال أمير كرارة ووالدته يبحثان عن شقيقه “صالح” الذي كان يشارك في الحرب وهو مفقود حتى الآن.

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.