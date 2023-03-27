ضبط 16 مخالفة تموينية فى حملات بمطروح

شنت مديرية التموين بمطروح حملات تموينية على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية و أسعار السلع ومدى توفرها وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين.

واوضحت هند مساعد مدير التموين بمطروح قيام حملة تموينية بمركز و مدينة مرسى مطروح بمعرفة إدارة الرقابة التموينية و تم ضبط 16 مخالفة تموينية متنوعة .

واضافت أن المخالفات عبارة ضبط مخبزين بلديين قاما ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر المقرر أي خارج منظومة الدعم وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية و عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية

تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على السيد وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وأشارت أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية و متابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و منع احتكار السلع أو مخالفات منع بيع السلع للمواطنين واتخاذ اللازم حيالها قانونا.