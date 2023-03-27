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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب بمحافظة الأقصر فى خامس أيام شهر رمضان الكريم

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت أذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى خامس أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.04 مساء.

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و يتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة  04.23 صباحا 
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 05.46 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.55 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة ٣:٢٣ مساءاً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 06.04 مساءاً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 07.18 مساءاً.

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