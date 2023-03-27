منتخب مصر يصل مالاوي استعدادا لمواجهتها في تصفيات أمم أفريقيا

وصلت فجر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي استعدادًا لمواجهتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوا.

منتخب مصر يصل مالاوي استعدادا لمواجهتها غدًا الثلاثاء

حرص السفير محمد الشريف سفير مصر في مالاوي علي استقبال بعثة منتخب مصر التي يترأسها الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ، و الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد .

تضم قائمة منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ٢٤ لاعبًا ، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الإثنين باستاد بينجو.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على مالاوي مساء أمس، الجمعة بنتيجة 2-0، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، وذلك في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.