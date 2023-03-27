بعد تنبؤات العالم الهولندي.. القومي للبحوث الفلكية يكشف صحة علاقة الكواكب بالزلازل

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل حصول البحوث الفلكية المركز الأول بمسابقة عالمية لتوقع الزلزال، قائلا: إنه إنجاز جديد قام به المعهد، مشيرا إلى أن أرواح المواطنين أحد الأهداف لدي كل المعاهد البحثية لتوقع الزلازل يعملون عليها، إلى جانب إستثماراتهم وغيرها.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد ما يسمي بتنبؤ الزلازل على مستوي العالم، ولكن يتم محاولة استغلال التكنولوجيات الجديدة وتقدمها، خاصة الذكاء الإصطناعي.

وتابع الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يتم استغلال الذكاء الإصطناعي فى عملية الإنذار المبكر وتعظيم الإستفادة ما بين الزلازل الصغيرة التي تسبق حدوث أى زلازل كبيرة مدمرة، وعمل حماية للمواطنين من خلال التوعية والإجلاء وعملية إغلاق تام لمحطات الطاقة، بحيث لا نري نتائج مأساوية مثلما رأينا فى تركيا وسوريا.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه حتي الأن لا يوجد أى شيء علمي يثبت أن هناك علاقة بين حركة الكواكب وحدوث الزلازل، والمعهد قام بنفي ذلك فى أكثر من لقاء علمي.