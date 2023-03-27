عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تنبؤات العالم الهولندي.. القومي للبحوث الفلكية يكشف صحة علاقة الكواكب بالزلازل

القومي للبحوث الفلكية
القومي للبحوث الفلكية

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل حصول البحوث الفلكية المركز الأول بمسابقة عالمية لتوقع الزلزال، قائلا: إنه إنجاز جديد قام به المعهد، مشيرا إلى أن أرواح المواطنين أحد الأهداف لدي كل المعاهد البحثية لتوقع الزلازل يعملون عليها، إلى جانب إستثماراتهم وغيرها.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد ما يسمي بتنبؤ الزلازل على مستوي العالم، ولكن يتم محاولة استغلال التكنولوجيات الجديدة وتقدمها، خاصة الذكاء الإصطناعي.

وتابع الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يتم استغلال الذكاء الإصطناعي فى عملية الإنذار المبكر وتعظيم الإستفادة ما بين الزلازل الصغيرة التي تسبق حدوث أى زلازل كبيرة مدمرة، وعمل حماية للمواطنين من خلال التوعية والإجلاء وعملية إغلاق تام لمحطات الطاقة، بحيث لا نري نتائج مأساوية مثلما رأينا فى تركيا وسوريا.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه حتي الأن لا يوجد أى شيء علمي يثبت أن هناك علاقة بين حركة الكواكب وحدوث الزلازل، والمعهد قام بنفي ذلك فى أكثر من لقاء علمي.

البحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي توقع الزلزال الزلزال الزلازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

ترشيحاتنا

نائب رئيس المفوضية الأوروبية: مبادرة السيسي "حياة كريمة" ذات أهداف نبيلة

فيتوريا يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة مالاوي الثانية ويستقر على التشكيل

كورونا أثرت على الجميع|خبير تعليم يعلق على مناقشة رواتب اساتذة الجامعات بالبرلمان

شلل في إسرائيل.. توقف العمل بميناءي أسدود وحيفا استجابة لدعوة الإضراب

الشيوخ يحيل 12 تقاريرا من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات الأعضاء إلى الحكومة

بارد ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب تقلبات الطقس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناوله.. طبق على سحور رمضان يسبب التسمم| تعرف عليه

بعد فضح فنانة لـ ياسمين عز .. هل هناك حقن لتفتيح البشرة

طريقة عمل البلح الناشف بمذاق لا يقاوم

افتكروه كائن فضائي.. حل لغز مومياء أثارت الحيرة لسنوات في تشيلي.. صور

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ