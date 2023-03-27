شلل في إسرائيل.. توقف العمل بميناءي أسدود وحيفا استجابة لدعوة الإضراب

توقف العمل، اليوم الاثنين، في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال في إسرائيل.

يأتي ذلك مع وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى محيط الكنيست قبل ساعة من انطلاق احتجاجات كبرى

ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال “الهستدروت” أرنون بار دافيد اليوم الاثنين إلى إضراب عام "تاريخي" في محاولة لوقف قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال بار ديفيد: “نحن جميعًا قلقون بشأن مصير إسرائيل.. ومعًا نقول كفى”.

وأضاف: “لقد ضللنا طريقنا - الأمر لا يتعلق باليسار أو اليمين.. لم يعد بإمكاننا استقطاب الأمة.. قانون القضاء الإسرائيلي: إصلاح أم خراب؟.

وأشار بار ديفيد: "لقد فعلت كل ما في وسعي خلال الأسابيع الماضية لوقف الوضع"، مضيفًا أن الجهود باءت بالفشل.

وتابع: “نحن جميعًا نتكاتف لإغلاق إسرائيل ستغلق المراكز التجارية والمصانع وسيشمل الإضراب أيضا قطاع الصحة”، موضحًا أن الإضراب سيبدأ في أقرب وقت اليوم إذا لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف الإصلاح القضائي.