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رئيس التحرير
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ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

مذيعة صدى البلد
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث زفت هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة سارة بخصوص حالة طقس اليوم 5 رمضان 1444هـ الموافق 27 مارس 2023، وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، شملت أمطارا رعدية غزيرة ضربت عدة محافظات وأيضا القاهرة الكبرى.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم، تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية اليوم على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفي طقس اليوم ، تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـــاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

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ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

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