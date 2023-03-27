مصرع ربة منزل وشقيقها في حادث تصادم تروسيكل بعامود إنارة بسوهاج

لقيت ربة منزل عشرينية، وشقيقها الذي لم يتخط عُمره الـ18 عامًا، مصرعهما بينما أصيب شقيقهما بكدمات مُتفرقة بالجسم؛ إثر إصطدام تروسيكل كانوا يستقلونه، بعامود إنارة، بناحية قرية الرقاقنة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بناحية الرقاقنة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة المدعو (السهولي م س ا- 19 عامًا- سائق- ويقيم دائرة المركز)، اختل مقود الدراجة بيديه واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق؛ نتج عن الحادث إصابته بكدمات مُتفرقة بالجسم، ووفاة شقيقيه (عماد م س ا- 18 عامًا- عامل، وفاطمة م س ا- 21 عامًا- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية).

وبسؤال والدهم المدعو (محمد س ا- 67 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.