بسبب الاحتجاجات.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن شركات طيران أجنبية من عدة دول ألغت جزءًا من رحلاتها إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، وسط احتجاجات وإضرابات حاشدة ضد الإصلاح القضائي.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أن إلغاء الرحلات الجوية يرجع إلى الخوف من عدم تمكن الطائرات من العودة إلى البلد الذي وصلت منه.

وكان من بين الشركات التي ألغت رحلاتها طيران كندا، الخطوط الجوية التركية ، فين إير ، ويز إير، طيران الاتحاد والإمارات.

في وقت سابق من اليوم، أصيبت أعمال الميناء الجوي الإسرائيلي الرئيسي، مطار بن جوريون، بالشلل بسبب انضمام موظفي المطار إلى احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو.

وفشلت عشرات الرحلات الجوية في الإقلاع من تل أبيب، وأعلنت شركة النقل الإسرائيلية “ElAl” تعليق الرحلات الجوية.