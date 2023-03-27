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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إمام أهل التجديد|خالد الجندي: الإمام الشافعي غير في الفتوى وليس الثوابت

الإمام الشافعي
الإمام الشافعي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام الشافعي محط دراسات كثيرة جدا، يعتبر إمام أهل التجديد، لافتا إلى أن الإمام الشافعي غير تقريبا ثلثى مذهبه عندما جاء من العراق لمصر. 

إمام أهل التجديد

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين: "الإمام الشافعى قعد فى ٤ سنوات، وتقريبا بنى فقه جديد، هو هرم من أى زاوية فى اللغة فى الفقه فى السنة، وكان إمام أهل المحاورات والمناظرات وكان لا أحد يستطيع أن يقف أمامه لعلمه". 

واستكمل: "الإمام الشافعى عمل إعجاز لما حضر إلى مصر، ووجد أحوال المصريين مختلفة عن أحوال العراقيين، فغير مذهبه، غير فى الفتوى والمسائل والمعايير والحسابات الشرعية فى المسائل الفقهية، ولم يغير فى الثوابت".

الدول المصرية تحمي الأسرة من التفكك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة المصرية تبذل كل جهودها من أجل الحفاظ على الأسرة، من التفكك، لافتا إلى أن هناك قول لأحد المستشرقين يقول فيه لكى تسقط أى مجتمع عليك أسقاط ٣ عناصر هم الأسرة والتعليم والقدوة.  
وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc: "لو عاوز تضرب اى مجتمع عليك الاول بتدمير الأسرة وبعدها دمرت التعليم لما يخرج من الجامعة شباب ميعرفوش يقرأ ولا يكتب اسمه، ونتتقل للقدوة هتلاقى تطاول على أهل العلم وتزوير فتاوى للعلماء لكى يسيئوا لهم، وده بيحصل الان تعالوا شوفوا اللى بيعملوه مع العلماء ومكينة التزوير والسخرية اللى بتحصل من أجل محاولات إسقاط الرموز والقدوة".

البخل فى الصدقة أو الزكاة تهلكة

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الإمساك أو البخل فى الإنفاق فى سبيل الله سواء بصدقة أو مساعدة محتاج، لافتا إلى أن القرآن الكريم وصف من يبخل عن الإنفاق بمن يلقى بنفسه فى التهلكة وهو ما جاء فى سورة البقرة 
وتابع الجندى خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc: "القرآن الكريم لم يستخدم هذا اللفظ الا فى هذا الموضع، يعنى لم لو مدفعش الصدقة أو الزكاة أو بتلاقي واحد جعان بتلقى نفسك فى التهلكة، التهلكة ممكن تكون مرض أو حريق أو حادث، هو ده المحتوى الانتقامى من السماء، لمن يتبطأ فى مساعدة المحتاجين، أو اللى عارف حالة وبيتبطا فى مساعدتها، مجرد معرفتك تلقى بك إلى التهلكة".

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