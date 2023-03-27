عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق منتدى الحوار الوطني الأول للشباب بدمياط

منتدى الحوار الوطني
منتدى الحوار الوطني الأول للشباب

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة البرلمان والتعليم المدني"، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني تحت شعار "فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب" بمركز شباب البراشية بإدارة شباب فارسكور .

يتناول منتدى الحوار الوطني الأول للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الإجتماعي، الإقتصادية، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

بدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار إليه شخصياً لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

استكمل الحوار بالتعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولي للمنتدي  تم تنفيذها في 2016، وكان محاور المنتدى حينها سياسي، اقتصادي، إجتماعي  والقضايا التي تندرج تحت كل محور، تم بتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات وكان أبرز المشكلات هي غلاء الأسعار، مشكلة المواصلات، مشكلات التعليم والصحة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.
 

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

دمياط الشباب والرياضة المجتمع المصري مراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة الدكتورة منال عوض تبادل الخبرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

تنمية نشء دمياط تنظم تدريبات شعبة نادى القرن الـ21

ترشيحاتنا

يقترب من 31 جنيها.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين

التعليم توقع اتفاقيات إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

شيخ الأزهر: المرأة في صدر الإسلام كانت تتمتع بحقوق تفتقدها الآن

الوضع خارج عن السيطرة.. التعديلات القضائية وراء تظاهرات إسرائيل

في إفريقيا والبحر المتوسط.. العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة جديدة

علي جمعة: السيدة عائشة كانت تقرأ القرآن من أول النهار حتى آخره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. نقص تناول هذا العنصر خلال رمضان يسبب اضطراب النوم

بالجلد اللامع .. ظهور لافت لـ مي عمر بـ ماكياج ترابي

فستان أونلاين يفسد حفل خطوبة فتاة أمريكية.. تفاصيل

مش هتفطر.. طرق العناية بالأسنان في رمضان

فيديو

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

هل خنقهن بالغاز؟.. تفاصيل مصرع صيدلانية وابنتيها على يد الزوج في الغربية|فيديوجراف

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ