انطلاق منتدى الحوار الوطني الأول للشباب بدمياط

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة البرلمان والتعليم المدني"، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني تحت شعار "فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب" بمركز شباب البراشية بإدارة شباب فارسكور .

يتناول منتدى الحوار الوطني الأول للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الإجتماعي، الإقتصادية، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.



بدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار إليه شخصياً لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

استكمل الحوار بالتعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولي للمنتدي تم تنفيذها في 2016، وكان محاور المنتدى حينها سياسي، اقتصادي، إجتماعي والقضايا التي تندرج تحت كل محور، تم بتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات وكان أبرز المشكلات هي غلاء الأسعار، مشكلة المواصلات، مشكلات التعليم والصحة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

