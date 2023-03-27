عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يعقد اجتماعا لتنفيذ حملات دورية ضد عربات الحنطور المخالفة

رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر

عقد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا موسعاً، لتكثيف العمل لمواجهة مخالفات عربات الحنطور فى مختلف أنحاء ميادين وشوارع الأقصر، وتضمن الاجتماع، إعداد خطة لسير العمل عن كيفية إحكام السيطرة على عربات الحنطور ومنع وقوفها فى الأماكن الغير مخصصة لها بالإضافة إلى التزامهم بالنظافة الشخصية وتجديد البامبرز وإلزامهم بعدم إلقاء الروث بالشوارع العامة والطرقات، فضلاً عن إلزامهم السير في إجراءات التراخيص. 


هذا وقد وجه رئيس مدينة الأقصر، مسؤولي إدارات البيئة والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر لمعاونة إدارة النقل البطيء بتنفيذ حملات مستمرة لضبط المخالفين.


جدير بالذكر، أنه تعتبر "عربات الحنطور" أحد المعالم المميزة بمدينة الأقصر، فهى تضفي سحر وجمال مميز على حركة السياحة بتنظيم جولات للسائحين بمختلف الجنسيات في كورنيش النيل والشوارع الجانبية بالمحافظة، وذلك ليشاهد السائحين خلال دقائق من الاستمتاع كافة معالم المحافظة والمحلات وطبيعة الحياة اليومية بالمحافظة التاريخية، إلا أنه رغم وجود ٣٤٠ عربة حنطور مرخصة فقط، بينما تنتشر بشوارع المحافظة عشرات العربات الغير مرخصة يجرى العمل على مواجهتها لحل هذه المشكلة التي تؤرق المواطن الأقصرى.

الأقصر المتابعة الميدانية حملات مستمرة كورنيش النيل رئيس مدينة الأقصر مدينة الأقصر الشوارع العامة غير مرخصة حملات دورية ضبط المخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

عملات جديدة.. إعلان عاجل من بوتين بشأن التخلي عن الدولار الأمريكي

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

ترشيحاتنا

لحظة دخول الطلاب الوافدين للإفطار في الجامع الأزهر.. صور

مَن أول نبي خط بالقلم؟ وفوق كل ذي علم عليم الحلقة الرابعة

مفتي الجمهورية يكشف عن قيمة زكاة الفطر 2023 وموعد إخراجها.. فيديو

بجد مش فى مشهد.. روجينا تكشف كواليس ضربها من غادة عبد الرازق

عائلة اختصها الرسول بمفتاح الكعبة؟.. شاهد السؤال الثالث ببرنامج "وفوق كل ذي علم عليم"

وزير التعليم : خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية "بيتخطفوا ومطلوبين برة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق السوداني في رمضان

لن تصدق.. ماذا يحدث للقلب عند تناول الجوز

احترس .. نقص تناول هذا العنصر خلال رمضان يسبب اضطراب النوم

بالجلد اللامع .. ظهور لافت لـ مي عمر بـ ماكياج ترابي

فيديو

اتظلمت ومستحيل أمثل مع غادة عبد الرازق .. تصريحات صادمة لـ مي عمر في حبر سري

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

هل خنقهن بالغاز؟.. تفاصيل مصرع صيدلانية وابنتيها على يد الزوج في الغربية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ