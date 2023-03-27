رئيس مدينة الأقصر يعقد اجتماعا لتنفيذ حملات دورية ضد عربات الحنطور المخالفة

عقد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا موسعاً، لتكثيف العمل لمواجهة مخالفات عربات الحنطور فى مختلف أنحاء ميادين وشوارع الأقصر، وتضمن الاجتماع، إعداد خطة لسير العمل عن كيفية إحكام السيطرة على عربات الحنطور ومنع وقوفها فى الأماكن الغير مخصصة لها بالإضافة إلى التزامهم بالنظافة الشخصية وتجديد البامبرز وإلزامهم بعدم إلقاء الروث بالشوارع العامة والطرقات، فضلاً عن إلزامهم السير في إجراءات التراخيص.



هذا وقد وجه رئيس مدينة الأقصر، مسؤولي إدارات البيئة والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر لمعاونة إدارة النقل البطيء بتنفيذ حملات مستمرة لضبط المخالفين.



جدير بالذكر، أنه تعتبر "عربات الحنطور" أحد المعالم المميزة بمدينة الأقصر، فهى تضفي سحر وجمال مميز على حركة السياحة بتنظيم جولات للسائحين بمختلف الجنسيات في كورنيش النيل والشوارع الجانبية بالمحافظة، وذلك ليشاهد السائحين خلال دقائق من الاستمتاع كافة معالم المحافظة والمحلات وطبيعة الحياة اليومية بالمحافظة التاريخية، إلا أنه رغم وجود ٣٤٠ عربة حنطور مرخصة فقط، بينما تنتشر بشوارع المحافظة عشرات العربات الغير مرخصة يجرى العمل على مواجهتها لحل هذه المشكلة التي تؤرق المواطن الأقصرى.