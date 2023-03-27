هل عذاب القبر من الغيبيات؟.. مفتى الجمهورية يحسم الجدل.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن عذاب القبر يدخل في قضية الإيمان بالغيب، مؤكدا: "عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنَّة والإجماع".



وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"،، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "قضية عذاب القبر غيب في أساسها لأنه لم يتم الاطلاع على حقائها من واقع الرؤية البصرية أو الفكرة التجريبية".

وأشار: "لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر عذاب القبر ونعيمه، وينبغي ألا نتهم من أنكره بأنه خرج من الملة، ويُفضَّل عدم غياب فقه الأولويات عن حياتنا"، موضحا: "انشغال البعض بالتشكيك والإنكار لأمور دينية ثبتت صحَّتها بالقرآن والسُّنة والإجماع، أو بالطعن فيها وتجاهل أقوال العلماء السابقين، لهي أمور من شأنها أن تحدِث الفرقة وعدم الاستقرار في المجتمع الواحد".

وأوضح: "التشكيك في هذه القضية والإنكار لأمور دينية تثير البلبلةَ في أمورٍ دينيةٍ مستقرة في أذهان المسلمين، في وقت المجتمع فيه أحوج ما يكون لأن يتوحَّد أبناؤه حول قضايا البناء والتنمية وتقديم الأهم فالمهم كل ذلك مراعاةً لفقه الأولويات الذي يمنح الآخذ به بصيرة وتوفيقًا، ويعطيه رؤية واضحة فيما هو عام وخاص بدلًا من إنفاق الجهد والوقت في قضايا تشتِّت ولا تجمِّع".