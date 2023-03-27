مفتي الجمهورية يكشف عن قيمة زكاة الفطر 2023 وموعد إخراجها.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر 2023 وموعد إخراجها، مؤكدا أن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله لنفسه.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"،، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "زكاة الفطر فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه، حتى لو كان فقيرًا؛ وذلك تطهيرًا للنفس من الأخلاق الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما".

وأشار: "قيمة زكاة الفطر لهذا العام تكون عند مستوى 30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، والإفتاء تأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب"، موضحا: "قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد".

أما عن موعد إخراجها، فأوضح مفتي الجمهورية،: "يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر".