ما بحسبش.. حسن شاكوش: كسبت فلوس من أغنية بنت الجيران

أكد حسن شاكوش، مغني المهرجانات، أن مهرجان "بنت الجيران" لم يحصل على إعجاب عمر كمال في البداية، موضحًا "الأغنية مكنتش عاجباه في دبي، الناس كانت بتقول إن الأغنية بتاعة حسن شاكوش، وأنا مليش ذنب في ده".

وأضاف حسن شاكوش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور» "الأغنية اقتربت من تحقيق 800 مليون جنيه، كسبت فلوس منها وكسبت حب الناس، لكن مش بحسب".

برنامج العرافة

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

