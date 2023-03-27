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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رمضان كريم2 الحلقة 5.. سيد رجب يصطدم بسيارة ويهرب من مشاجرة

مسلسل رمضان كريم
مسلسل رمضان كريم 2

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل رمضان كريم بخروج سيد رجب مع الفنانة سلوى عثمان بالتاكسي الخاص بهما واصطدما بسيارة اثناء اختلافهما سويا وحدث مشادة كلامية مع سائق السيارة الاخرى وقبل ان يعتدي الرجل على سيد رجب يقوم بالهرب.

وسجل كريم عفيفي الاذان بصوت والده الراحل وفي كل اذان كان يقوم بتشغيله بجانب الميكروفون.

وحرص سيد رجب على ان ينزل الي الشارع ومعه بلح ومشروبات رمضانية لافطار الصائمين عند اذان المغرب في الشارع.

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الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم شهد اعتذار عدد من الأبطال المشاركين في الجزء الاول من المسلسل وأبرزهم روبي وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وشريف سلامة وسهر الصايغ.

وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد، وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف من خلال شخصية ابنه شقيقة الفنان سيد رجب .

سلوي عثمان عبير صبري احمد مكي المغرب رمضان

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