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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5.. أحمد مكي يتنزه مع مربوحة في القاهرة

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 7

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5، يخرج الكبير (أحمد مكي) وزوجته مربوحة (رحمة أحمد فرج) من قسم الشرطة بعد احتجازهما في أحد الكمائن، بسبب عدم وجود إثبات شخصية معهما. 

ويذهب الكبير مع مربوحة إلى الدكتورة جميلة (نور اللبنانية) ليخبرونها بفشل التجربة الأخيرة، فتنصحهما بضرورة السفر معا في رحلة لأحد الأماكن، فيخبرها الكبير أنه سيسافر القاهرة من أجل صفقة جرارات زراعية، فتنصحه باصطحاب مربوحة معه. 

ويسافر الكبير مع مربوحة إلى القاهرة، ويتنزهان في أماكنها ويصعدان إلى برج القاهرة، ثم يصطحبها إلى أحد المراكب في النيل ويرقصان على أغاني فيروز، وتختتم أحداث الحلقة. 

 

برومو مسلسل الكبير أوي 7 

عرضت الشركة المنتجة، لـ مسلسل الكبير أوي 7، لـ الفنان أحمد مكي، البرومو الدعائي للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

لمشاهدة برومو المسلسل اضغط هنا 

 

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7

أُعلن عن عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي عبر قناة أون، ونشر عبر فيسبوك صورة لأحمد مكي بشخصيته في العمل.

 

قصة مسلسل الكبير أوي 7

اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.


أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد و غيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي. 

 

بوستر مسلسل الكبير اوي 7

الشركة المنتجة لـ مسلسل «الكبير أوي - الجزء السابع»، البوستر الدعائي للمسلسل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي.

 

شائعات مشاركة دنيا سمير غانم في الكبير أوي 7

انتشرت شائعات حول مشاركة دنيا سمير غانم في الجزء السابع لكنها نفت وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: أنا مش مشاركة في أي عمل في رمضان غير مسلسل جت سليمة اللي هيتعرض في النص التاني من رمضان بإذن الله، وأتمنى أنه يعجبكم إن شاء الله.

 

أغنية ولعانة

ترويجا للعمل طرح  الفنان أحمد مكي الأغنية الرسمية الخاصة بمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، وتحمل أسم ولعانة وحققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وتصدرت التريند والمنصات الغنائية.

 

سعيد صالح في الكبير أوي 7

ظهرت صورة الفنان سعيد صالح، في أغنية “ولعانة” من مسلسل “الكبير اوي”، كما تضمنت كلمات الأغنية اسمه، وعلقت هند، ابنته من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” وكتبت: “قفشة من قفشات سعيد صالح عندى أقوى من ١٠٠ فيلم لچيم كارى يا دين النبى ايه الحلاوة دى .. و الله فرحتى ماتتوصفش”.

 

برومو مسلسل الكبير أوي 7

حقق البرومو الدعائي الأول للموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا وشهد ظهور عدد من المفاجئات المنتظرة في العمل حيث من المتوقع أن يحظى بنسب مشاهدة عالية بعد نجاحه العام الماضي.  

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