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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يتم إيقاف الدوري.. عامر حسين يعلن موعد نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز

صدى البلد


 

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على إدارة المسابقات، أن سعر الطائرة الخاصة التي تم نقل بها المنتخب الأولمبي يصل إلى 150 ألف دولار.

وقال حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "تم تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل".

وأضاف: “المباراة ستقام على إستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية”.

وواصل: "الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الالكتروني".

وزاد: "حديث الجماهير السودانية بشأن حجز تذاكر لقاء الأهلي والهلال غير صحيح، لأن كل مشجع له بطاقة باسم النادي الذي سيتواجد في المباريات، ومن غير المعقول أن يكون هناك بطاقات صادرة باسم جمهور الهلال".

وأكمل: "المنتخب الأوليمبي سيخوض أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية في شهر يونيو، ولم تكن في الحسبان تماما، خصوصا بعدما تم وضعها خارج الأجندة، واللاعبين ستنضم للمنتخب الأوليمبي، ولا يجوز منع الأندية للاعبين من الانضمام للمنتخب، والدوري سوف يستمر بشكل طبيعي أثناء منافسات البطولة".

وأكد: "فكرة تأجيل أي مباراة في الدوري خلال المرحلة المقبلة سيكون صعب للغاية، يجب العودة للتوقيتات الطبيعية في البطولات مثل كل دول العالم، وكل الفرق لديها كم كبير من اللاعبين من أجل المنتخب الأوليمبي".

وأتم: "حضور 50 ألف متفرج، سيكون اختبار هام للجميع من أجل زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري مستقبلا، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف بنهاية الموسم الجاري، وسيعطينا ذلك جراءة كبيرة في المطالبة بحضور أكبر عدد مستقبلا، نتمنى الابتعاد عن المشاحنات تمامًا، وأن يركزوا فقط ويكونوا هادئين ويشجعوا لاعبي الأهلي".

الأهلى بيراميدز المنتخب الأولمبي كرة القدم السودانية

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