الدرندلي يرفض الحديث عن أزمة الأهلي المالية: هناك أشخاص قادرون على الإدارة



رفض خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، التعليق على الأزمة المالية الخاصة بالنادي الأهلي.

وقال الدرندرلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا تعليق على الأزمة المالية الخاصة بالأهلي، لا أقدر على قول أي شيء بالوقت الحالي، الأحمر بيتي الأول وليس الثاني".

وتابع أمين صندوق الأهلي السابق: "الأشخاص الحالية محترمة وقادرة على الإدارة ولديها خبرات كما إنها تحب النادي".

وأتم: "أتمنى لهم التوفيق مهما حدث، نحن أبناء الأهلي ونتمنى لهم الخير في كل شيء وأن يحقق الفريق الفوز على الهلال".