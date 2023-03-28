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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويوجه بإزالة إشغالات الشوارع |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإزالة عدد من الإشغالات من الشوارع لتعدي أصحاب المحال عليها ومنهم صاحب معرض، وذلك جولة تفقدية للمحافظ.

جاء ذلك بحضور  العميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قد تفقدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عدداً من الأعمال الجارية، لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية شرق العاصمة.

كما شملت جولة محافظ كفر الشيخ ونائبه، تفقد كوبري القنطرة  المعدني الجديدة، المقابل لإدارة مرور كفر الشيخ، لمتابعة الاستعدادات لافتتاحه، وانتهاء حالة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي.

كما تابع الأعمال الجارية، لتوسعة شارع الخليفة المأمون، إضافة لشارع عبد الهادي راضي، لبدء تشغيل الكوبري، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد، للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبد الهادي راضي، لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، لوسط مدينة كفر الشيخ.

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