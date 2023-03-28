سهرة رمضانية.. محمد رمضان يرقص مع بطلات مسلسل جعفر العمدة

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج “عرب وود” على “فيسبوك”، فيديو للفنان محمد رمضان وهو يرقص مع هالة صدقي وبطلات مسلسل جعفر العمدة في إحدى السهرات الرمضانية.



وعرضت الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة بتطورات جديدة بعدما جاء إليه أحد الأشخاص وأخبره بأنه وجد ابنه، بعد اختطافه منذ 19 عامًا.

وخلال الحلقة يكتشف جعفر بأن الولد ليس ابنه الحقيقي، ويعلم أن الشخص يدعى ذلك؛ للحصول على الأموال.



وخلال الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة تحاول مي كساب "ثريا" التأكد من وجود ابنها على قيد الحياة، بعد أن أخبرها زوجها بأنه توفى منذ 19 عاما، وتنتهي الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة بذهاب جعفر لمعاقبة الشخص الذي ادعى العثور على ابنه.



جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل «عايدة» تقوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.