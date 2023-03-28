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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية..

دماء ضيوف الرحمن بالعقبة .. 68 وفاة و686 إصابة في 22 عاما

ارشيفي
ارشيفي

رصدت صحيفة الوطن السعودية تقريرا عن عدد الإصابات والوفيات التي تعرض لها المعتمرون والحجاج علي مدار 22 سنة وذلك في حوادث مرورية مختلفة . 

جاء ذلك بعدما شهد أمس حادثا مأساويا أدى إلى مصرع نحو 21 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حافلة نقل ركاب تقل مقيمين كانوا في طريقهم إلى مكة المكرمة.

 

وحصر التقرير الذي اعدته الصحيفة السعودية أبرز الحوادث المميتة في العقبة التي تعاني مشكلات كثيرة منها انتهاء عمرها الافتراضي، وضيق الطريق وانحداراته الصعبة، وتهالك طبقات الإسفلت، وعدم وجود أكتاف كافية للمساندة في ظل عبور آلاف الشاحنات يوميا، حيث وصل عدد الوفيات جراء الحوادث في العقبة إلى 68 وفاة خلال 22 عاما فضلا عن 686 إصابة خلال نفس المدة. 

 

وفيما يلي أبرز الحوادث:

2023

27 مارس: لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 29 في حادث لحافلة نقل ركاب.

2022

حـادث تصادم مروع بين شاحنتين أدى إلى نشوب حريق في المركبتين، نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

2021

7 يناير: وفاة واحدة وإصابة في حادث سقوط شاحنة محملة بعبوات مياه، واصطدمت بثلاث سيارات، قبل أن تنقلب.

21 إبريل: وفاة و 11 إصابة في حادث مروري في عقبة شعار.

 

2019

5 أكتوبر: وفاتان و7 إصابات جراء تصادم وقع في عقبة شعار بعسير.

2017

24 يونيو: وفاة شخص بعد انحراف وانقلاب ناقلة وقود بأحد الجسور قبل النفق التاسع بالعقبة.

2015

9 فبراير: حادث حريق سيارة بحياة فتاة بعد سقوطها من منحدر جبلي إثر محاولتها النزول من السيارة.

4 نوفمبر: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق عقبة شعار.

 

2014

1 مارس: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة حادث اصطدام بين مركبة صغيرة وشاحنة.

7 مارس: وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 بعد اصطدام سيارة صغيرة بشاحنة لنقل المحروقات إضافة إلى سيارة ثالثة أخرى.

2012

25 ديسمبر: وفاة 5 وإصابة 24 شخص نتيجة حادث لحافلة تقل معتمرين.

 

2008

30 إبريل: وفاة شخص وإصابة 4 أشخاص بعد اصطدام سيارة من نوع كوروال بشاحنة أخرى.

2006

20 أكتوبر: وفاة 5 أشخاص وإصابة 36 شخص في حادث مروري في عقبة شعار.

2003

10 يناير: وفاة 15 شخصا وإصابة 37 آخرين في حادث مروع، بسبب سائق شاحنة لم يتقيد بالسرعة في العقبة، فسحقهم مع سياراتهم.

- 6 سيارات تتصادم دفعة واحدة ما نتج عن الحادث وفاة شخصين و7 إصابات خطيرة.

- وفاة شخصين من مجهولي الهوية وذلك في سيارة كانت تقل 16 متسللا عبر الحدود.

 

2001

10 نوفمبر: حادث مروري لثلاث سيارات إحداها شاحنة محملة بالتمور نتجت عنها عدة إصابات.

23 نوفمبر: وفاة 4 أشخاص وقع في أسفل عقبة شعار بالقرب من محايل نتيجة اصطدام سيارتين وجها لوجه.

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