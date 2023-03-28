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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة رمضان شهر الإنتصارات

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدورالذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " رمضان شهر الإنتصارات " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

بـ774 مليون جنيه.. تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535..

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الدكتور سعيد عامرعضو لجنة الدعوة الاسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها أبرز انتصارات المسلمين في شهر رمضان الكريم، والتي غيرت مجرى التاريخ مثل «غزوة بدر، فتح مكة، غزوة تبوك، معركة حطين، عين جالوت، انتصارات أكتوبر»، وكيف حذرنا الإسلام من التفريط في الحق خاصة إذا كان يمس الدين والوطن.

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