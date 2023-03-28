ريهام عبد الغفور ضيفة " أنا والقناع " .. الليلة

تحل الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “ أنا والقناع ” ، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية مني عبد الوهاب ويذاع على قناة cbc .

برنامج انا والقناع كان قد استضاف عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية مثل شيماء سيف ، يسرا ، غادة عادل وشريف منير .

ومن ناحية أخري تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور فى الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل رشيد ، والذى يتم عرضه حالياص على مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهدvip .

قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.