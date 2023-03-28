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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مرونة للإضافة والحذف.. جداول تميز بين الكلاب الأليفة والخطيرة

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إنه سيتم إعداد جداول تحدد الحيوانات الخطرة و ستلحق بقانون حيازة الحيوانات الخطرة و الكلاب.

 

وعلق النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية ومقدم مشروع القانون، قائلا:" الجداول ستفرق بين الكلب الأليف و الخطير".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية. 

 

و قال الدكترو لؤي السيد، ممثل وزارة البيئة، إن الجداول لن تشمل أسماء حيوانات بعينها، إنما أنواعها فقط و لن تحدد أسماء الكلاب،  وأن الوزارة اقترحت إحالة الأمر لللائحة التنفيذية و ليس جداول توضع فى القانون، مبررات بأنه من الممكن أن يكون خطر وغير خطر فى نفس الوقت، ومن ثم اللائحة التنفيذية سيكون بها تفاصيل أكثر.

واعترض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون على ذلك، قائلا:"  لو أن جاري لديه كلب و عض ابني هنا وزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة ستحتاج الى ان تتعامل على اساسا معين و يجب ان يكون هناك تعريف واضح حتى لا اظلم مواطن ". 

 

ورد لؤي السيد، قائلا:" الكلب ليس حيوان خطر"، وعقب  " السجيني " قائلا :" لسنا فى مجال تعريف الكلب خطر من عدمه و لكن لدينا الآن وقائع تحتاج إلى أن تقوم النيابة و الداخلية بفرض النظام و لا نريد ظلم للمعتدى عليه او لحائز الكلب، عايزين كل حاجة مظبوطة ". 

 

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن الجداول سيكون بها مرونة للإضافة و الحذف.

 

وشهد اجتماع اللجنة، جدال بشأن تعريف الحيوان الضال، بأنه الحيوان غير المملوك و غير الخاضع لسيطرة و رعاية أى حائز و يتواجد فى موقع ما معتمدا على ذاته.

و قالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن الحيوان الضال يتم التعامل معه الآن من خلال مشروعات مشتركة بين المجتمع المدني و الهيئة العامة للخدمات البيطرية و يتم تعقيمه و تطعيمه و لا يصبح خطرا فوفقا للتعريف سيتم التعامل معه على انه كلب ضال.

 

و علق النائب ايهاب الطماوى وكيل الجلنة التشريعية قائلا : " بهذه الصورة يتم تقديم رعاية له فهنا هو ليس كلب ضال ". و هو ما اكده احمد السجيني مقدم مشروع القانون قائلا :" هو فى هذه الحالة تحت رعاية و حيازة جهة و هى المجتمع المدني ".

و قالت منة فاروق ممثل المجتمع المدني فى الاجتماع:" هناك كلاب ضالة لدينا نقوم برعايتها و تعقيمها ، كيف نضمن عدم التعرض لها.

 

و علق " السجيني " قائلا :" التسميم غير وارد وعندما تقدمنا بالقانون لمسنا جدية من الحكومة بكل وزاراتها لاقراره حتى لا يتم تسميم او قتل للحيوانات و لكن يتم تحقيق خارطة طريق تم الاتفاق عليها للالتزام بمواثيق الدولية ".

 

وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن ما يرعاه المجتمع المدني هو موضوع تحت رعايته و ليس ضال . 

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