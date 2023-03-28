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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إدوارد : دياب مفاجاة حضرة العمدة

ادوارد
ادوارد

أكد الفنان إدوارد الذي يجسد شخصية "دياب" في مسلسل "حضرة العمدة" الذي تعرضه شبكة تلفزيون الحياة خلال الموسم الرمضاني الجاري، أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت.

تابع في تصريحات إلى كاميرا "الحياة" خلال تغطية كواليس تصوير مسلسل "حضرة العمدة" أن "دياب هيفاجئكم بمفاجأت كتير جدًا الفترة اللي جاية"، مشددًا على أن "حضرة العمدة" من أهم المسلسلات التي يتم عرضها في الموسم الرمضاني هذه العام وذلك لأنه يعالج العديد من المشاكلات التي تمس المجتمع والأسرة المصرية.

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قدم إدوارد شكره إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤلف إبراهيم عيسى، قائلًا: "شكرًا المتحدة لأنها عملت مسلسلات حلوة هتعجب كل الناس".

تصريحات إدوارد جاءت ضمن تغطية قناة "الحياة" لكواليس تصوير المسلسل حيث أجرت العديد من اللقاءات مع عدد من الفنانين.

الفنان إدوارد مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة تلفزيون الحياة ادوارد

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