محافظ بني سويف يناقش المؤشرات والجهود المبذولة في ملف السكان

ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان،بحضور:السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،نجلاء الصاوي مديرة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة،وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى قطاعات: الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكباروالثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة ومركز الإعلام.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات تضمنت :توصيات الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية ديسمبر الماضي ، وماتم تنفيذه من تلك التوصيات، والتي تضمنت الإشارة إلى تكثيف الندوات بقرى حياة كريمة بجانب تنفيذ حزمة من الأنشطة وشملت تدريب معلمي فصول محو الأمية لكيفية توصيل الرسالة الاعلامية الخاصة بالمشكلة السكانية، وتنفيذلقاءات تثقيفية بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتوحيد الرسالة الاعلامية .

حيث تم عقد لقاءات تثقيفية (لأئمة الأوقاف بقصر ثقافة بني سويف وجمعية تنمية المجتمع بالشناوية بناصر، للرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وندوة للأئمة الأوقاف بمركز شباب الواسطى ، وقصر ثقافة الفشن - قصر ثقافة أبو سليم).

وتم عرض جهود وإنجازات الخطة السكانية للجهات المشاركة "الصحة، الأوقاف،الأزهر، جمعية تنظيم الأسرة ،المجلس القومي للمرأة ، التضامن ،مركز الإعلام، الشباب والرياضة، الزراعة ، تعليم الكبار ،التربية والتعليم، القوى العاملة، الثقافة، المطرانية "خلال الربع الأول من الإنجاز مقارنة بالربع المناظرمن العام الماضى، وعرض الأنشطة الإعلامية والتدريبية.

وأعداد المنتفعات الجدد ، والحماية المستهدفة والمحقق منها، والإحصاءات الحيوية الخاصة بالمواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية، بجانب استعراض بعض المشكلات والتحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس

من جانبه، أكد المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، أهمية وضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والسلوكيات الصحية مع التركيز على القطاع الريفى بالقرى والنجوع، وذلك باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة ومشاركة المجتمع المدنى فى هذا المجال المهم من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام، ودور المسجد والكنيسة ، والجمعيات الأهلية ، الجامعة ،والمجلس القومي للمرأة والشباب،بجانب تعزيز دور بعض المؤسسات الحكومية، لدعم وتعزيز أنشطة وبرامج المجلس القومى للسكان، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى.