سعرها 3500 جنيه.. سر زجاجة المياة الأغلى في مصر

أثار أحد الشباب المصريين، يطلق على نفسه أنه أغنى شاب في مصر، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما نشر صورة لزجاجة مياه تخطى سعرها 3500 جنيه!!.

زجاجة مياه بـ 3500 جنيه

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ما نشر شاب يُدعى محمود البدري، يُطلق على نفسه أنه « أغنى شاب في مصر»، صورة لزجاجة مياه، بسعة 500 مل، تخطى سعرها 3500 جنيه مصري، حيث قام بشرائها من موقع التسويق الإلكتروني أمازون، ما تعجب له الكثيرين، وأنهالت الكثير من التعليقات، ولاقي المنشور مشاركات على نطاق واسع..

كان الشاب محمود البدري قد علق على صورة زجاجة المياه التي يتخطى ثمنها 3500 جنيه قائلاً:

«أول مرة أشرب مياه حقيقية مش مصنعة.. إزازة واحدة بتخليني مش بعطش طول اليوم.. حلوة جدًا في الصيام.. جروبها».

تفاعل السوشيال ميديا مع أغلى زجاجة مياه

لاقى منشور زجاجة المياه الأغلى في مصر تفاعل كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات على المنشور حيث علق البعض قائلاً:

طب ما اعطش عادي

يبقى مجربتش الطرمبة اللي كانت زمان

طيب هحوش على مرتب جوزي 450 جنيه وأجي اشتري

أرخص من التانية أم أربعة جنيه

مواصفات زجاجة المياة الأغلى في مصر

تنبع زجاجة المياة، المثيرة للجدل، من جبال الألب الفرنسية من منابع محمية، وتكتسب نقاءها من خلال عبورها الطبقات الصخرية لمدة 15 عامًا، ما يمنحها قوامها الغني بالمعادن، فهي مكونة من 3 مكونات بسيطة هم « الثلج والمعادن الصخرية والزمن»، وذلك وفقًا لما هو مدون على الزجاجة.

ويصفها الموقع الإلكتروني الرسمي لها بأنها: «لا يوجد شئ أكقر أهمية للحياة من الماء، ومياه الينابيع من إيفيان ترطبك بالطريقة التي قصدتها الطبيعة.. بدون إضافات أو تحسينات إضافية، فقط الشوارد والمعادن التي تحدث بشكل طبيعي… ».

وتابع وصف الموقع لزجاجة المياه المثيرة للجدل « تأتي من مياه الينابيع الطبيعية عالية الجودة مباشرة من جبال الألب الفرنسية، حتى تتمكن من الاستمتاع بالطعم المنعش المميز في أي وقت وفي أي مكان».