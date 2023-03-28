عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سعرها 3500 جنيه.. سر زجاجة المياة الأغلى في مصر

صدى البلد

أثار أحد الشباب المصريين، يطلق على نفسه أنه أغنى شاب في مصر، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما نشر صورة لزجاجة مياه تخطى سعرها 3500 جنيه!!.

 

 زجاجة مياه بـ 3500 جنيه 

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ما نشر شاب يُدعى محمود البدري، يُطلق على نفسه أنه « أغنى شاب في مصر»، صورة لزجاجة مياه، بسعة 500 مل، تخطى سعرها 3500 جنيه مصري، حيث قام بشرائها من موقع التسويق الإلكتروني أمازون، ما تعجب له الكثيرين، وأنهالت الكثير من التعليقات، ولاقي المنشور مشاركات على نطاق واسع.. 

كان الشاب محمود البدري قد علق على صورة زجاجة المياه التي يتخطى ثمنها 3500 جنيه قائلاً: 

«أول مرة أشرب مياه حقيقية مش مصنعة.. إزازة واحدة بتخليني مش بعطش طول اليوم.. حلوة جدًا في الصيام.. جروبها».

تفاعل السوشيال ميديا مع أغلى زجاجة مياه 

لاقى منشور زجاجة المياه الأغلى في مصر تفاعل كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات على المنشور حيث علق البعض قائلاً: 

  • طب ما اعطش عادي
  • يبقى مجربتش الطرمبة اللي كانت زمان
  • طيب هحوش على مرتب جوزي 450 جنيه وأجي اشتري
  • أرخص من التانية أم أربعة جنيه

مواصفات زجاجة المياة الأغلى في مصر 

تنبع زجاجة المياة، المثيرة للجدل، من جبال الألب الفرنسية من منابع محمية، وتكتسب نقاءها من خلال عبورها الطبقات الصخرية لمدة 15 عامًا، ما يمنحها قوامها الغني بالمعادن، فهي مكونة من 3 مكونات بسيطة هم « الثلج والمعادن الصخرية والزمن»، وذلك وفقًا لما هو مدون على الزجاجة.

ويصفها الموقع الإلكتروني الرسمي لها بأنها: «لا يوجد شئ أكقر أهمية للحياة من الماء، ومياه الينابيع من إيفيان ترطبك بالطريقة التي قصدتها الطبيعة.. بدون إضافات أو تحسينات إضافية، فقط الشوارد والمعادن التي تحدث بشكل طبيعي… ».

وتابع وصف الموقع لزجاجة المياه المثيرة للجدل « تأتي من مياه الينابيع الطبيعية عالية الجودة مباشرة من جبال الألب الفرنسية، حتى تتمكن من الاستمتاع بالطعم المنعش المميز في أي وقت وفي أي مكان».

 

زجاجة مياة اغني شاب في مصر فيسبوك السوشيال ميديا جبال الألب الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

لمنع عودته للدوري الإنجليزي.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

ترشيحاتنا

التعليم: تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023.. 8 مايو

احتجاجات تل أبيب.. الرئيس الإسرائيلي يستضيف أول اجتماع لمناقشة قانون الإصلاح القضائي

حادث مميت|مصرع سائق وإصابة آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة السويس

السعودية.. تباطؤ حاد في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2022

مدبولي: استضافة المنتدى الحضري العالمي مؤشر نجاح للدولة بمجال تطوير العمران المستدام

إقامة مدينة تعليمية افتراضية.. مدبولي يتابع مستجدات مشروعات الاتصالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات.. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

لا تهملها في السحور.. أطعمة تقلل الشعور بالجوع والعطش

عايز ترتاح من القولون نهائيا .. اتبع هذه الحيل

في 6 خطوات.. طريقة عمل الكباب العراقي

فيديو

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

درجات الحرارة تصل لـ 12 .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

نظارة النبوي| صورة من الكواليس تسببت في هجوم وصل للمحاكم.. القصة الكاملة لـ أزمة مسلسل رسالة الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ