هل الفصال في البيع والشراء له أصل فقهي؟ دار الإفتاء ترد

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه على الهواء يقول "هل الفِصال في البيع والشراء له أصل فقهي؟



وقال أحمد ممدوح، في برنامج "من القلب للقلب" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إن الفصال يسمى في الفقه بالمماكثة ، وهو خلق إنساني وليس أمر جديد، والأصل أنه حلال.



وأضاف أمين الفتوى، أن المثل الشعبي الدارج "بين البايع والشاري يفتحالله" مأخوذ من حديث نبوي شريف يقول النبي فيه "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".



وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" البيعان بالخيار مالم يتفرقا"، أي يكون البيع والشراء بالتراضي فإما أن يكون البائع وضع ثمن السلعة فيشتري الرجل أو يتفاوض معه فيوافق أو يرفض، لافتا إلى قول النبي أيضا: “رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى”.

وبناء عليه يجوز الفصال إذا رأى المشتري أن البائع مغالٍ في ثمنها أما إذا كان سعر السلعة مناسبا فلا مجال للفصال والجدال.