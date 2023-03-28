القائمة الكاملة لأسعار سيارات سيتروين الجديدة 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيتروين الفرنسية في مصر الأسعار الجديدة لتشكيلة طرازات العلامة التجارية بالسوق المحلى خلال شهر مارس الجاري .

أوضح وكيل سيتروين ، أن سيارات العلامة الفرنسية ، تضم عددا من فئات السيارات المختلفة من بينها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

أما عن الأسعار الرسمية لسيارات سيتروين داخل السوق المحلى المصري فتأتي كالتالي:

1- سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه

حصلت السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 188 كيلومتر في الساعة.

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 314,900 جنيه .

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 344,900 جنيه .

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 559,000 جنيه .

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 599,000 جنيه.

2- سيتروين C3

سيتروين C3

تستمد سيتروين C3 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 110 حصان، ، و عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

و يبلغ استهلاك السيارة سيتروين C3 موديل 2022 من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كم، بينما يمكنها التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية .

- أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 358,900 جنيه .

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 413,900 جنيه.

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 674,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 759,000 جنيه .

3- سيتروين C3 اير كروس

سيتروين C3 اير كروس

وتستمد السيارة سيتروينC3 ايركروس موديل 2022 ، قوتها من محرك توربيني صغير مكون من 3 اسطوانات سعة 1.2 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصي 205 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة سيتروينC3 ايركروس موديل 2022 ، من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.8ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

- أوتوماتيك / LIVE 2022 بسعر 314,900 جنيه.

- أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 344,900 جنيه.

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 384,900 جنيه.

* سيتروين C3 اير كروس الشكل الجديد

- أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 429,900 جنيه.

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 472,900 جنيه.

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 789,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 869,000 جنيه .

4- سيتروين C4

سيتروين C4

السيارة سيتروين C4 موديل 2023 تستمد قوتها من خلال محرك 3 أسطوانات، بسعة تبلغ 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 8 سرعات .

وتتسارع السيارة سيتروين C4 موديل 2023 من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثوان .

- أوتوماتيك / FELL 2022 بسعر 544,900 جنيه.

- أوتوماتيك / BLUE INTERIOR 2022 بسعر 549,900 جنيه.

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 594,900 جنيه.

- أوتوماتيك / RED INTERIOR 2022 بسعر 599,900 جنيه.

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 919,000 جنيه.

- أوتوماتيك / FEEL BULE INTERIOR 2023 بسعر 929,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 999,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SHINE RED INTERIOR 2023 بسعر 1,099,000 جنيه.

5- سيتروين C5 اير كروس

سيتروين C5 اير كروس

تتوفر السيارة سيتروين C5 آير كروس داخل السوق المصرى ، بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

تتسارع السيارة سيتروين C5 آير كروس من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.4 ثانية. كما تحمل خزان وقود سعة 53 لتر.

- أوتوماتيك LIVE 2022 بسعر 614,900 جنيه.

- أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 684,900 جنيه.

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 734,900 جنيه .

* سيتروين C5 اير كروس الشكل الجديد

- أوتوماتيك LIVE 2023 بسعر 1,059,000 جنيه.

- أوتوماتيك / FEEL / WITH OUT SUNROOF 2023 بسعر 1,189,000 جنيه.

- أوتوماتيك / WITH SUNROOF 2023 بسعر 1,229,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 1,319,000 جنيه.