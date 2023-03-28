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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار سيارات سيتروين الجديدة 2023

القائمة الكاملة لاسعار
القائمة الكاملة لاسعار سيارات سيتروين الجديدة 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيتروين الفرنسية في مصر الأسعار الجديدة لتشكيلة طرازات العلامة التجارية بالسوق المحلى خلال شهر مارس الجاري .

أوضح وكيل سيتروين ، أن سيارات العلامة الفرنسية ، تضم عددا من فئات السيارات المختلفة من بينها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

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أما عن الأسعار الرسمية لسيارات سيتروين داخل السوق المحلى المصري فتأتي كالتالي: 

 

1- سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه

حصلت السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 188 كيلومتر في الساعة.

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 314,900 جنيه .    

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 344,900 جنيه .        

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 559,000 جنيه .    

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 599,000 جنيه.         

 

2- سيتروين C3

سيتروين C3

تستمد سيتروين C3 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 110 حصان، ، و عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

و يبلغ استهلاك السيارة سيتروين C3 موديل 2022 من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كم، بينما يمكنها التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية .

- أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 358,900 جنيه . 

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 413,900 جنيه.            

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 674,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 759,000 جنيه .           

 

3- سيتروين C3 اير كروس

سيتروين C3 اير كروس

وتستمد السيارة سيتروينC3  ايركروس موديل 2022 ، قوتها من محرك توربيني صغير مكون من 3 اسطوانات سعة 1.2 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصي 205 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة سيتروينC3  ايركروس موديل 2022 ، من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.8ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

- أوتوماتيك / LIVE 2022 بسعر 314,900 جنيه.   

- أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 344,900 جنيه.  

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 384,900 جنيه.            

* سيتروين C3 اير كروس الشكل الجديد

- أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 429,900 جنيه.  

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 472,900 جنيه.            

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 789,000 جنيه  .

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 869,000 جنيه  .          

 

4- سيتروين C4

سيتروين C4

السيارة سيتروين C4 موديل 2023 تستمد قوتها من خلال محرك 3 أسطوانات، بسعة تبلغ 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 8 سرعات .

وتتسارع السيارة سيتروين C4 موديل 2023 من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثوان .

- أوتوماتيك / FELL 2022 بسعر 544,900 جنيه.   

- أوتوماتيك / BLUE INTERIOR 2022 بسعر 549,900 جنيه.          

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 594,900 جنيه.            

- أوتوماتيك / RED INTERIOR 2022 بسعر 599,900 جنيه.            

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 919,000 جنيه.  

- أوتوماتيك / FEEL BULE INTERIOR 2023 بسعر 929,000 جنيه .  

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 999,000 جنيه  .          

- أوتوماتيك / SHINE RED INTERIOR 2023 بسعر 1,099,000 جنيه.           

 

5- سيتروين C5 اير كروس

سيتروين C5 اير كروس

تتوفر السيارة سيتروين C5 آير كروس داخل السوق المصرى ، بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

تتسارع السيارة سيتروين C5 آير كروس من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.4 ثانية. كما تحمل خزان وقود سعة 53 لتر. 

- أوتوماتيك LIVE 2022 بسعر 614,900 جنيه.     

- أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 684,900 جنيه.  

- أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 734,900 جنيه .           

* سيتروين C5 اير كروس الشكل الجديد

- أوتوماتيك LIVE 2023 بسعر 1,059,000 جنيه.  

- أوتوماتيك / FEEL / WITH OUT SUNROOF 2023 بسعر 1,189,000 جنيه. 

- أوتوماتيك / WITH SUNROOF 2023 بسعر 1,229,000 جنيه .     

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 1,319,000 جنيه.

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