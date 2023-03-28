تاريخ صلاحية على كل بيضة.. مقترح برلماني لاستمرار انخفاض الأسعار

تحرك عدد من النواب لاستمرار انخفاض البيض فى مصر بعد أن شهد ارتفاع كبير فى الأسواق وصل لـ 120 جنيها وانخفض لـ 85 جنيها، بسبب قلة الإقبال عليه من جانب المواطنين بسبب الارتفاع الجنونى الذى كان يشهده خلال الفترة الماضية.

أكد عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام منتجى البيض بوضع تاريخ صلاحية على كل البيض قبل توزيعه ووصوله للمستهلك لخفض الأسعار.

أسباب ارتفاع البيض في مصر

وأرجح الشوربجى، في صريح خاص لـ"صدى البلد"، سبب إرتفاع سعر البيض لعدة مؤثرات وهى صعود سعر العلف عالميا بعد الازمة الاقتصادية العالمية، لاسيما ارتفاع سعر الأدوية وتغيير صرف العملة وزيادة الأسعار من جانب المربيين الدواجن لكون بعضهم قام ببيع الدواجن التي يمتلكونها فجعل هناك تنافسا واحتكارا في السوق للبعض الآخر.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن البيض هو طبق مصري أساسي لأكثر من 70% من الشعب المصرى ويجب علي الحكومة ان تتدخل لوقف ارتفاعه بهذه الطريقة الجنونية، لافتا إلى أن وضع صلاحية علي كل بيضة يمنع ارتفاعه اليومي.