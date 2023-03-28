مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 .. الكشف عن هوية ابن محمد رمضان الحقيقي وطلاق مي كساب

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة بظهور بلال شامه ؛ وهو الشخص الذي قام باختطاف نجل محمد رمضان منذ سنوات .

واتفق بلال شامة على أن يرسل شخصا إلي محمد رمضان ويخبره انه عثر على ابنه ولكن محمد رمضان اكتشف هذا الملعوب.

بعد ذلك قام بلال شامة وإسماعيل بسرقة خزانة الشخص الذي يعملون عنده في المحجر من اجل السفر الي إيطاليا والهرب.

ويفاجا محمد رمضان صاحب المحجر حيث حضر للبحث عن بلال شامة لكنه لم يجده.

فيما قام محمد رمضان ؛ بالانفصال عن مي كساب بعد تقبيل يد شقيق إيمان العاصي وذلك بعدما أخبرها انه يعلم طريق ابنها.

فيما انتهت الحلقة بالكشف عن ابن محمد رمضان حيث اكتشفوا انه الفنان أحمد داش والتي ربته والدته فاطمة بعد ان اخذته من بلال شامة واخبرته ان الولد توفى وأخذته لتربية.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.