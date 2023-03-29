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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مسبش إيديها لحظة.. صور تجمع فراج وبسنت شوقي بعد مقلب رامز

صدى البلد

تصدر الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقى ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل  بعد ظهورهم ضحايا الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور محمد فراج و بسنت شوقى خلال المقلب فهو لا يتخلى عنها و ظل ممسكا بيديها طوال المقلب.

دخل الفنان محمد فراج، في نوبة من الهلع، خلال تواجده في مقلب رامز جلال اليوم، في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

 


وحل كل من محمد فراج وبسنت شوقي، ضحايا الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند"، كأول حلقة يتم استضافة نجمين بدلا من نجم واحد خلال الحلقة.
ووقع حظ كلا النجمين في مقلب "المطعم الطائر" اليوم في البرنامج، وفور بداية انهيار المطعم في الهواء، دخل محمد فراج في حالة من الهلع خوفا على زوجته، ممسكا بيدها، ومحاولا أن يخرج من الكرسي المربوط عليه، مناديا بصرخات كبيرة: "نزلونا من هنا"

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