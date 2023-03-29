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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع هيئة المحلفين الكبرى.. مفاجأة جديدة في قضية ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن هيئة المحلفين الكبرى المكلفة بالتحقيق في الدور الذي يُزعم أن الرئيس السابق دونالد ترامب لعبه في دفع أموال لنجمة إباحية قد انهت اجتماعاتها هذا الأسبوع، مما قد يؤخر توجيه أي اتهامات محتملة ضد ترامب.

وقال التقرير إنه ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت هيئة المحلفين الكبرى ستنظر في قضية ترامب الأسبوع المقبل، وليس هناك ما يشير إلى أن هيئة المحلفين الكبرى صوتت على لائحة توجيه اتهام للرئيس السابق.

وقالت “وول ستريت جورنال”، إن هيئة المحلفين الكبرى، التي تجتمع سراً، تجتمع في فترات غير منتظمة ينظمها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، وقد استمعت إلى شهادات العديد من المتورطين في القضية، والتي وقعت قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقال ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أمس الثلاثاء، إنه برئ، وأشار إلى نجاحه في استطلاعات الرأي.

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وذكرت “وول ستريت جورنال” أنه من غير الواضح حاليا ما إذا كان مكتب المدعي العام في مانهاتن سيستدعي شهودا جدد أو يطلب من أي منهم العودة إلى المنصة.

في الأسبوع الماضي، نشر ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” أنه يتوقع أن يتم القبض عليه في 21 مارس، لكن تبين أن ذلك كان افتراضًا خاطئًا.

لكن ترامب نجح في جمع مبلغ كبير من المال لحملته الرئاسية من المطالبة.

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