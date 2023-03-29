بسبب بيرسينج البطن.. ابنة عمرو دياب تتعرض لانتقادات لاذعة |شاهد

حرصت جنا ابنة عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وتعرضت ابنة عمرو دياب للانتقادات لاذعة بعد ظهورها بملابس ملفتة مرتدية توب أحمر كشف عن بيرسنج البطن وچيب ستان وهو ما أغضب الجمهور معلقاً: "حرام عليكى ده احنا فى رمضان".



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلاً.

يذكر أن عمرو دياب قد حقق نجاحًا كبيرًا، بأغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان "ما تيجي نفك"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وهيمن توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري.

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