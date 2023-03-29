دعاء ليلة 7 من رمضان.. 17 كلمة تغفر لك ما مضى ويتحقق ما تتمنى

نشهد الآن الليلة السابعة من شهر رمضان، والتي تعني انقضاء الأسبوع الأول من شهر الخير ، لذا علينا اغتنام ما تبقى منه دون استهانة، ولعل دعاء ليلة 7 من رمضان هو أفضل العبادات التي بها ننجو من مهالك الدنيا ونفوز بمغانم الآخرة ، في هذه الساعة من الليل وهذا الشهر الفضيل، لأن دعاء ليلة 7 من رمضان يعد من أهم الأدعية المستجابة ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 7 من رمضان هو فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

دعاء ليلة 7 من رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن أوقات استجابة الدعاء تكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الأخيرة قبل الفجر، ومن ثم ينبغي اغتنام نفحات وبركات الليلة السابعة من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء ليلة 7 من رمضان ، حيث التجلي الإلهي، فضلاً عن أنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه لذا ينبغي اغتنام هذا الوقت المبارك ، واتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، ومن ثم فإن دعاء ليلة 7 من رمضان ومنه: «اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه».

دعاء ليلة 7 رمضان