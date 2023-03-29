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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة 7 من رمضان.. 17 كلمة تغفر لك ما مضى ويتحقق ما تتمنى

دعاء ليلة 7 من رمضان
دعاء ليلة 7 من رمضان

نشهد الآن الليلة السابعة من شهر رمضان، والتي تعني انقضاء الأسبوع الأول من شهر الخير ، لذا علينا اغتنام ما تبقى منه  دون استهانة، ولعل  دعاء ليلة 7 من رمضان هو أفضل العبادات التي بها ننجو من مهالك الدنيا ونفوز بمغانم الآخرة ، في هذه الساعة  من الليل وهذا الشهر الفضيل، لأن دعاء ليلة 7 من رمضان يعد من أهم الأدعية المستجابة ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 7 من رمضان هو فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

دعاء ليلة 7 من رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن أوقات استجابة الدعاء تكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الأخيرة قبل الفجر، ومن ثم ينبغي اغتنام نفحات وبركات الليلة السابعة من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم-  على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء ليلة 7 من رمضان ، حيث التجلي الإلهي، فضلاً عن أنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه لذا ينبغي اغتنام هذا الوقت المبارك ، واتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، ومن ثم فإن دعاء ليلة 7 من رمضان ومنه: «اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه».

دعاء ليلة 7 رمضان  

  • اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.
  • اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي.
  • « اللهم اغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».
  • اللهم أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.
  • اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.
  • «اللهمَّ متعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا ».
  • اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ مِنْ خَيْرٍ ما سألَكَ منْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأنْتَ المُسْتَعانُ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ.
  • « اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».
  • «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا».
  • «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا».
  • اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق.
  • «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ».
  • اللهم إني اسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي.
  • اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
  • اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.
  • اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا.
  • اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأبعد عنا الفقر.
  • اللهم يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، ربي لا تكلني إلى أحد ، ولا تحوجني إلا أحد، وأغنني عن كل أحد ، يا من إليه المستند ، وعليه المعتمد ، وهو الواحد الفرد الصمد ، لا شريك له ولا ولد ، خذ بيدي من الضلال إلا الرشد ، ونجني من كل ضيق ونكد.
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