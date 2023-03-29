لو بتحب الكهرباء.. 70% خصمًا على تسيلا 3 موديل 2022

أعلن مجلس النواب منذ فترة تعديلات جديدة كانت أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

تسيلا 3 موديل 2022

وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة .

تسيلا 3 موديل 2022

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

تسيلا 3 موديل 2022

وتأتى السيارة تسيلا 3 موديل 2022 ، واحدة من أهم السيارات الكهربائية التى يبحث عنها المغتربون للاتيان بها إلى مصر واستيرادها .

تسيلا 3 موديل 2022

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2022 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 9.660 دولارًا ، أما الفئة المتوسطة 7.728 دولارًا، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 7.245 دولارًا.

تسيلا 3 موديل 2022

وحصلت السيارة تسيلا 3 موديل 2022، على محرك كهربائي ينقل القوة إلى المحور الخلفي من العجلات ويستمد قوته من بطارية ليثيوم أيون بقوة 60 كيلو واط/ س وتتسارع السيارة من صفر إلى سرعة 100 كم/س في 6.1 ثانية .

تسيلا 3 موديل 2022

وتصل سرعة السيارة تسيلا 3 موديل 2022، القصوى إلى 225 كم/س.. أما مدى المسافة المقطوعة فيبلغ 491 كم في الشحنة الكهربائية الواحدة.