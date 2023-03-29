عقب وفاته.. السيد إمام.. صاحب المشروعات الكبرى في الترجمة

يعد الكاتب والمترجم السيد إمام، الذي وافته المنية منذ قليل، أحد المثقفين المعدودين في مضماره بتاريخنا الأدبي المعاصر وعلى مرِّ التاريخ الأدبي المصري، وهو من أصحاب المشروعات الكبرى في الترجمة، فبخلاف كونه فرداً يعمل بعيداً عن مؤسسات الدولة في الغالب، كذلك رؤيته ومختاراته توضح إلى أي مدى يحاول جاهداً أن يضيف مؤثراً إلى الثقافة المصرية والعربية.



من هو السيد إمام؟

السيد إمام ترأس نادى الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية، وعمل مستشارا أدبيا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات طوال، وفى أكتوبر من عام 2017 تم تكريمه فى فرع ثقافة البحيرة؛ لدوره البارز فى مجال الأدب وفى تطوير المنظومة الثقافية فى مصر عامة وفى المحافظة خصوصا، وتسلم حينها درع المحافظة ودرع وزارة الثقافة، بحضور رسمى من المسئولين ووسط حشد ثقافى هائل.

ولد السيد إمام في 19 مارس 1945، ينتمى إلى محافظة البحيرة، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، واهتم بالقراءة الواسعة مبكرا، وترجمة ما يروقه بمعايير شخصية محددة.

يعد السيد إمام، أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين بعد مشوارٍ من العطاء استمر قرابة النصف قرن، قدّم خلالها عشرات الكتب والترجمات.



السيد إمام جيل السبعينيات



ينتمى السيد إمام إلى جيل السبعينيات، ترجم عشرات الكتب النقدية فى النظرية الأدبية، كتبه المترجمة: الميتافكشن باتريشيا ووه، وألف ليلة وليلة أو الليالى العربية لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن (قام بالتقديم مع الترجمة)، وأقنعة بارت لجوناثان كلر، والشعرية البنيوية لنفس الكاتب، وتعليم ما بعد الحداثة - المتخيَّل والنظرية لبرندا مارشال (قام بالتقديم مع الترجمة)، والعولمة - نص أساس لجورج ريتزر، وقاموس السرديات لجيرالد برنس، ومن كتب الكاتب والفيلسوف المصرى الأمريكى إيهاب حسن، كتاب تحولات الخطاب النقدى لما بعد الحداثة (قام بالإعداد مع الترجمة)، وترجم له: الخروج من مصر- مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية، النقد النظير- سبعة تأملات فى العصر، أوديب أو تطور ما بعد الحداثة - حوارات ودراسات (قام بالإعداد مع الترجمة)، كما أن الرجل له مئات المقالات والدراسات المنشورة فى أماكنها المتخصصة المعتبرة.

السيد إمام هو والد الروائى طارق إمام، وبقدر انفصال هذا المبدع عن أبيه فيما يكتبه، بقدر اتصاله العميق بمشروعه ورؤاه فى الترجمة والنقد، والأهم بإنسانيته التى ينعتها بالمميزة الشاهقة؛ فهو كثير الحديث عن تجليات والده الإنسانية ويراها الأكثر علوا وتفردا واختلافا بالضبط كما يحبذه والده ويكبره.