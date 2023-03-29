وسط تهديدات بوتين.. روسيا تبدأ مناورات بالوحش النووي يارس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الاستراتيجية بدأت مناورات تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بيان الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء: "قواتنا بدأت مناورات بصواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات".

وأضاف البيان: "في المجموع، يشارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المعدات".

يأتي ذلك وسط تهديدات روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، باستخدام الأسلحة النووية، ونشرها على أراضي بيلاروس، في خضم غزو موسكو على أوكرانيا

وتعد منظومة صواريخ "يارس" هي منظومات صاروخية استراتيجية روسية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقائمة على الصوامع برؤوس حربية متعددة.

وتم تصميم صاروخ "يارس" على أساس صاروخ "توبول – إم" الإستراتيجي. ويزوّد الصاروخ بـ3 أو 4 رؤوس قتالية بقدرة 500 كيلوطن تصيب الأهداف على مسافة 12000 كيلومتر بدقة 120 مترًا.

ويبلغ طول الصاروخ 22 مترًا، وقطره 1.86 مترًا، ووزنه عند الإطلاق 46 طنًا، وفقًا لما ذكرته “روسيا اليوم” في وقت سابق.

ويقوم الصاروخ في أثناء تحليقه نحو الهدف بمناورات مختلفة، ما يمنع الدرع الصاروخية من اعتراضه. ويطلق الصاروخ عند الاقتراب من الهدف من ارتفاع 126 كيلومترا رؤوساً كاذبة لا تختلف عن الرؤوس القتالية من حيث شكلها ومظهرها الخارجي.