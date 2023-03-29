فطور رمضان سعودي.. طريقة عمل كبسة الدجاج بالطماطم

يمكن التغيير من السفرة الرمضانية وتحضير فطور رمضان سعودي؛ حيث أن المطبخ السعودي من المطابخ التي بها الكثير من الوصفات الشهية والمميزة.

فطور رمضان سعودي

وسوف نقوم بتحضير ض بالطماطم الشهية واللذيذة والمفضلة لجميع أفراد العائلة، على الأصول وقدمي بجانب كبسة الدجاج بالطماطم السلطات المفضلة أو الدقوس.

ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعة، حيث انها من الوصفات المشبعة والتي قد تكفي حوالي لحوالي4 اشخاص.

فطور رمضان سعودي

مقادير كبسة الدجاج بالطماطم :

- الدجاج : دجاجة (مقطعة إلى 8 قطع)

- الأرز : 4 اكواب

- القرفة : 2 عود

- الليمون الأسود الجاف : 2 حبة

- هيل : 6 حبات

- فلفل أخضر حار : 2 حبة

- الماء : 6 اكواب

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- البصل : 4 حبات (مقطع)

- طماطم : 500 غراماً (مقطعة)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة عمل كبسة الدجاج بالطماطم :

_ نغسل الأرز ونصفيه جيداً ثم نتركه جانباً، ونغسل الدجاج جيداً، ثم نخلط جميع التوابل في وعاء عميق مع الدجاج.

_ نسخن الزيت ونحمر قطع الدجاج في قدر حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نصفيه من الزيت ونتركه جانباً.

_ نحمر البصل ونقلبه في نفس القدر حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي، ويضاف الطماطم ونقلّب لعدّة دقائق، ثم نقوم بإعادة الدجاج للقدر ونقلّب لدقيقتان، ومن ثم نقوم بإضافة الماء، ونترك القدر على النار حتى ينضج الدجاج.

بعد نضج الدجاج، ننقله إلى قدر عميق آخر مع الصلصة ونضعه على النار.

_ نقوم بإضافة الأرز في القدر مع القرفة، والهيل، والفلفل الأخضر الحار، والليمون المجفف، ثم نقلّبه قليلاً.

ننتظر حتى يغلي الماء ومن ثم نغطي القدر ونخفف النار لحين نضج الأرز، ونقلب الكبسة الدجاج بالطماطم في طبق التقديم.